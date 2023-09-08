Пешеход погиб под колесами иномарки на «Дороге жизни» в Ленобласти

Пешеход погиб в ДТП на «Дороге жизни» в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смертельное ДТП произошло вечером 7 сентября во Всеволожском районе Ленобласти. По иронии судьбы «Дорога жизни» унесла жизнь пешехода. Как выяснили полицейские, мужчина решил перебежать шоссе вне зоны пешеходного перехода и попал под колеса «Опеля Антара». В итоге он получил серьезные травмы и умер на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Все произошло в 20:30 около дома 6 по шоссе «Дорога жизни». 46-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Антара», совершил наезд на перебегавшего дорогу вне зоны пешеходного перехода мужчину, - говорится в сообщении ведомства.

Личность погибшего пешехода пока не установлена. Полиция проводит проверку. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливать.

Ранее spb.kp.ru писал, что «КамАЗ» сбил 37-летнюю велосипедистку в Петербурге. Женщину госпитализировали в больницу в состоянии клинической смерти, вскоре она скончалась.