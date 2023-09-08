Бастрыкин поручил проверить инцидент с избиением девушки и подростка в Янино

Глава СКР поручил провести проверку по факту избиения подростков в Янино. Фото: Олег ЗОЛОТО

В социальных сетях начала распространяться информация об избиении пары подростков в Янино. Как рассказали очевидцы, парень с девушкой выходили из кофейни, как вдруг им путь преградил местный житель. Он предложил подросткам выпить с ним пиво. Но, получив отказ, начал оскорблять девушку. Ее спутник решил заступиться за даму, за что мужчина начал его избивать. Инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил организовать по данному факту процессуальную проверку.

- Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ СКР по Ленинградской области Дмитрию Митяеву организовать по данному факту процессуальную проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Кстати, подростки в итоге смогли отбиться от агрессивного мужчины и убежать. Насколько серьезные травмы они получили, пока неизвестно.