Петербурженка на мотоцикле влетела в припаркованную машину на Садовой улице

Женщине потребовалась помощь медиков. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции разбираются в аварии, которая произошла в Петербурге на Садовой улице. Женщина за рулем мотоцикла BS250 врезалась в припаркованный служебный автомобиль «Форд». ДТП произошло утром 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- При повороте направо с переулка Бойцова на улицу Садовая женщина не справилась с управлением и совершила наезд на стоящий без нарушений служебный автомобиль, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Водителя мотоцикла отвезли в больницу. Врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после случившейся аварии. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне в здание Эрмитажа врезался дрон. Хозяин квадрокоптера не пытался вернуть себе свое устройство. Дрон нашли сотрудники охраны учреждения.