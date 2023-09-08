Пожарные спасли человека из горящего здания на Шафировском проспекте в Петербурге

Пожар случился утром 8 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двухэтажное административное здание загорелось в Красногвардейском районе Северной столицы около 12 часов дня 8 сентября. О возгорании на Шафировском проспекте сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- В помещении на втором этаже загорелась территория площадью десять квадратных метров. На место случившегося сразу же отправились сотрудники МЧС, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пожарные справились с огнем всего за 20 минут: пламя удалось быстро ликвидировать. Из горящего помещения эвакуировали одного человека. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.

На место происшествия выезжали три пожарные машины и 15 профессиональных огнеборцев. Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства возникновения пожара.

Напомним, в здание Эрмитажа врезался квадрокоптер. По словам сотрудников музея, это любительское безобидное устройство.