Сбой произошел в сервисе для отслеживания общественного транспорта Петербурга

В Петербурге произошел общегородской сбой. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В информационных системах Петербурга произошел общегородской сбой. Неполадки коснулись и сервисов, которые показывали местоположение общественного транспорта. Отслеживать автобусы пока не получится. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба «Организатора перевозок».

- На Портале общественного транспорта Санкт-Петербурга временно не предоставляется информация о текущем местоположении общественного транспорта и планируемом времени прибытия на остановочный пункт, - говорится в сообщении.

В организации извинились перед пассажирами за неудобства.

Напомним, в Петербурге несколько дней подряд возникают технические неполадки при попытке оплатить парковку. Из-за сбоев парконы перестают отслеживать нарушения, а водителям не приходят штрафы. Автолюбителей заранее предупреждают о возникших ситуациях. При необходимости петербуржцев просят обращаться на горячую линию Центра управления парковками по телефону: 417-50-00.