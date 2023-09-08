Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто8 сентября 2023 10:33

Сбой произошел в сервисе для отслеживания общественного транспорта Петербурга

Отследить свой автобус пока не получится
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге произошел общегородской сбой.

В Петербурге произошел общегородской сбой.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В информационных системах Петербурга произошел общегородской сбой. Неполадки коснулись и сервисов, которые показывали местоположение общественного транспорта. Отслеживать автобусы пока не получится. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба «Организатора перевозок».

- На Портале общественного транспорта Санкт-Петербурга временно не предоставляется информация о текущем местоположении общественного транспорта и планируемом времени прибытия на остановочный пункт, - говорится в сообщении.

В организации извинились перед пассажирами за неудобства.

Напомним, в Петербурге несколько дней подряд возникают технические неполадки при попытке оплатить парковку. Из-за сбоев парконы перестают отслеживать нарушения, а водителям не приходят штрафы. Автолюбителей заранее предупреждают о возникших ситуациях. При необходимости петербуржцев просят обращаться на горячую линию Центра управления парковками по телефону: 417-50-00.