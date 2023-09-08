Инспекция не будет следить за платной парковкой в Петербурге из-за сбоя в системе

Сбой в работе системы оплаты парковки в Петербурге сохраняется 8 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй день подряд в Петербурге наблюдается сбой в системе оплаты парковки. Вчера, 7 сентября, технические неполадки были утром, но спустя пару часов все пришло в норму. Однако вечером того же дня опять произошел общегородской сбой, и часть сервисов, в том числе по оплате парковки, стала не доступна. Проблемы сохраняются и сегодня, 8 сентября. В связи с этим инспекторы не будут проверять автомобили в зоне платной парковки. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

- Проблема в работе платного парковочного пространства, вызванная общегородским сбоем в информационных системах Петербурга, сохраняется. На момент неполадок автомобили парковочной инспекции в зоне платной парковки курсировать не будут, - говорится в сообщении.

При необходимости петербуржцев просят обращаться на горячую линию Центра управления парковками по телефону: 417-50-00.