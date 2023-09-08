Пожар произошел в школе на проспекте Ударников в Петербурге

В школе №664 в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар. Фото: прокуратура Петербурга

Пожар произошел днем 8 сентября в средней образовательной школе №664 Красногвардейского района на проспекте Ударников, 17 в Петербурге. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 13:31. По предварительным данным, на третьем этаже учебного заведения загорелся линолеум. К счастью, никто не пострадал. Школьников эвакуировали на стадион. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

- Прокуратура Красногвардейского района Петербурга проверит исполнение требований законодательства о противопожарной безопасности.

Что стало причиной возникновения возгорания предстоит выяснить правоохранителям. Установление обстоятельств случившегося стоит на контроле у прокуратуры.

Напомним, что днем ранее пожар произошел в детсаду на улице Ленсовета в Петербурге. По предварительным данным, причиной его возникновения стало короткое замыкание электропроводки.