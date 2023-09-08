Школу №608 закрыли на карантин в Петербурге после массового отравления детей

Школу закрыли на карантин. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге закрыли на карантин школу №608, где за последнее время отравились 56 человек. У учеников и учителей наблюдаются симптомы острой кишечной инфекции. У 13 детей обнаружили бактерии Salmonella. С 7 сентября учреждение не работает. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

- По результатам проверки стало известно, что в школе нет условий для соблюдения детьми правил личной гигиены. Уборка и дезинсекция там не проводится. В помещениях нашли синантропных насекомых, проще говоря, тараканов, - говорится в сообщении ведомства.

Во время проверки выяснилось, что не все работники кухни вовремя прошли медицинский осмотр. Их отстранили от работы до устранения нарушений. Когда школу снова откроют – пока не сообщается.

В стационарах остаются 25 человек, в том числе 22 ребенка. Они проходят необходимое лечение от кишечной инфекции.