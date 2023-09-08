Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 сентября 2023 13:20

Бастрыкин потребовал доклад о ДТП в Ленобласти, где погибли две велосипедистки

Глава СК России Бастрыкин потребовал предоставить доклад об аварии, в которой погибли две девочки на велосипедах
Анастасия НУРАДИЛОВА
В аварии погибли две девочки, еще девять человек пострадали. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

В аварии погибли две девочки, еще девять человек пострадали. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад после жуткого ДТП с участием велосипедисток на трассе «Скандинавия». Напомним, авария произошла утром 7 сентября. Фура влетела в сопровождающий девочек автомобиль. Машина по инерции сбила спортсменок. Две девочки погибли, еще девять - пострадали. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

- Следственным управлением СК России по Ленинградской области расследуются уголовные дела по факту дорожно-транспортного происшествия в Ленинградской области, в результате которого погибли две несовершеннолетние девочки, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Уголовное дело возбуждено не только на водителя фуры, но и на школу олимпийского резерва, где учились девочки, а также на транспортную компанию. Предварительной причиной аварии стала усталость водителя, который не справился с управлением. Сейчас мигрант из Узбекистана находится в изоляторе временного содержания.