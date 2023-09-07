Водитель фуры ехал уставшим: СК возбудил уголовные дела на спортшколу и транспортную компанию после смертельного ДТП с велосипедистками

Уголовное дело завели на спортшколу и транспортную компанию после смертельного ДТП на трассе «Скандинавия». Фото: прокуратура Ленобласти

Жуткая авария, которая произошла утром 7 сентября на 59-м километре трассы «Скандинавия», унесла жизнь двоих велосипедисток и еще девять отправила в больницу. Как оказалось, 31-летний мигрант влетел на фуре в «Форд», который сопровождал спортсменок из школы олимпийского резерва. От удара легковушку отбросило на группу подростков. После случившегося водителя фуры задержали, а немногим позже предъявили обвинение в нарушении ПДД, повлекшее смерть двоих человек. Теперь полицейские добиваются его ареста. А сейчас возбудили еще одно уголовное дело, только на спортивную школу и транспортную компанию. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Две девочки-подростка погибли и еще девять оказались в больнице. Фото: прокуратура Ленобласти

- В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту оказания транспортной компанией и образовательным учреждением услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель двух девочек 14 и 15 лет, - говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило, что транспортная компания допустила 31-летнего водителя к управлению фурой в нарушении требований по режиму рабочего времени и отдыха, условий труда водителей автомобиля. Иными словами, водитель ехал уставшим.

Водитель фуры мог влететь в группу велосипедисток из-за усталости. Фото: прокуратура Ленобласти

Кроме того, и спортшкола нарушила требования безопасности при организации велопробега с подростками вдоль оживленной трассы. Кстати, по данным главы федерации велоспорта России Вячеслава Екимова, у тренера не было разрешения от руководства спортшколы на проведение тренировки велосипедисток на дороге.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, - добавили в ведомстве.

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