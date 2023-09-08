25 детей продолжают лечение в больницах Петербурга после отравления в школе №608

25 детей продолжают лечится в больницах Петербурга после отравления в школе №608. Фото: Артем КИЛЬКИН

Обед в школах Петербурга не всегда оказывается вкусным и питательным. А возможность загреметь в больницу после него вполне реальна. Так, к 8 сентября 25 учеников образовательного учреждения №608 остаются в четырех городских инфекционных стационарах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета здравоохранения Северной столицы.

– В медучреждения продолжают лечиться порядка 25 детей. У каждого из них ярко выраженные симптомы острого кишечного отравления после употребления пищи в школе №608 Кировского района, – уточнили в пресс-службе ведомства.

К слову, пострадали не только ученики. Не по вкусу пришлась еда еще трем сотрудникам учреждения. Их госпитализировали в клиническую больницу имени Боткина. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Кстати, в школу нагрянул и Роспотребнадзор. Выяснилось, что в школе нет условий для соблюдения детьми правил личной гигиены.