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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 16:26

25 детей продолжают лечение в больницах Петербурга после отравления в школе №608

25 детей и трое взрослых продолжают лечиться в стационарах Петербурга после отравления обедом в школе №608
Элеонора КУРЮМОВА
25 детей продолжают лечится в больницах Петербурга после отравления в школе №608.

25 детей продолжают лечится в больницах Петербурга после отравления в школе №608.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Обед в школах Петербурга не всегда оказывается вкусным и питательным. А возможность загреметь в больницу после него вполне реальна. Так, к 8 сентября 25 учеников образовательного учреждения №608 остаются в четырех городских инфекционных стационарах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета здравоохранения Северной столицы.

– В медучреждения продолжают лечиться порядка 25 детей. У каждого из них ярко выраженные симптомы острого кишечного отравления после употребления пищи в школе №608 Кировского района, – уточнили в пресс-службе ведомства.

К слову, пострадали не только ученики. Не по вкусу пришлась еда еще трем сотрудникам учреждения. Их госпитализировали в клиническую больницу имени Боткина. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Кстати, в школу нагрянул и Роспотребнадзор. Выяснилось, что в школе нет условий для соблюдения детьми правил личной гигиены.