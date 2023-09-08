Жесткое ДТП произошло между двумя фурами на Лососинском шоссе в Карелии. Фото: скриншот видео

На узком Лососинском шоссе в Карелии дорогу накануне не смогли поделить два большегруза. На пятом километре дороги между двумя фурами произошло жесткое ДТП. От удара оба самосвала перевернулись. Об этом сообщил телеграм-канал «Daily Карелия».

– Одного из водителей после столкновения вынесло за пределы дорожного полотна. Большегруз оказался в кювете, – уточнили авторы канала.

Второй автомобилист на полном ходу отнесло в барьерное ограждение. Фура опрокинулась на проезжую часть. Из-за ДТП существенно затруднился проезд для других участников движения: свободной остались меньше одной полосы. О том, в каком состоянии находятся управлявшие самосвалами водители, пока что нет официальной информации. Правоохранителям также предстоит узнать, что спровоцировало жесткую аварию.

Ранее spb.kp.ru писала, что фура влетела в группу детей на велосипедах на трассе «Скандинавия» в Ленобласти.