Заблудившуюся в лесу пенсионерку спасли в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

На замену купальному сезону пришла череда грибов и ягод. Поэтому работы у спасателей и сотрудников МЧС хоть отбавляй. Так, вечером пятницы, 8 сентября поисковики города Приозерска вывели из зеленого массива пенсионерку в Ленобласти, несколько часов блуждавшую по лесу. Об этом сообщили специалисты аварийно-спасательной службы региона.

– На пульт организации поступила информация, что в районе поселка Малая Горка в роще заблудилась пожилая женщина, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Специалисты оперативно прибыли на указанные координаты и принялись искать пострадавшую. Спустя некоторое время сотрудники поисково-спасательного отряда наконец-то нашли местную жительницу. После обнаружения ее вывели из леса и передали встревоженным родственникам.

Ранее spb.kp.ru писала, что спасатели вывели блуждавшего несколько часов по лесу грибника в Ленобласти.