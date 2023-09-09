Пожар в трехкомнатной квартире в Приморском районе локализовали спустя полчаса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поздним вечером, 8 сентября, в Приморском районе Петербурга загорелась трехкомнатная квартира. Очевидцы сообщили о возгорании на пульт пожарных. Локализовать быстро распространяющееся пламя удалось только спустя полчаса. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

– Информация о пожаре поступила в 23:51. Выяснилось, что вспыхнула квартира площадью в 90 квадратных метров, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Разъяренные и горячие языки огня заняли лишь два квадратных метра. К счастью, никто не пострадал. Но, что именно стало причиной возгорания, специалисты не уточнили. На месте происшествия продолжают работать 15 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах.

Ранее spb.kp.ru писала, что мощный пожар произошел на нефтебазе на Пискаревском проспекте Петербурга. Как выяснилось позже загорелись 800 «квадратов» в ангаре с топливными цистернами.