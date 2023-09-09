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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 9:54

Два человека погибли в массовой аварии на трассе «Сортавала» в Ленобласти

Полицейские организовали проверку после массовой аварии на границе Ленобласти с Республикой Карелия
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Два человека погибли в массовом ДТП на границе Ленобласти с Республикой Карелия. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Два человека погибли в массовом ДТП на границе Ленобласти с Республикой Карелия. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как минимум два человека погибли в массовой аварии на трассе «Сортавала» в Ленобласти. Количество пострадавших продолжают устанавливать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Напомним, что дорожно-транспортное происшествие случилось утром 9 сентября на границе области с Республикой Карелия. Грузовик перед пунктом таможенного пропуска влетел в три легковушки. От столкновения машины загорелись. Сейчас их уже потушили.

- По предварительным данным, двое человек погибли. Общее количество пострадавших уточняется, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту случившегося полиция проводит проверку. Обстоятельства ДТП продолжают устанавливать. Прокуратура Приозерского района держит ситуацию на контроле.