SHAMAN выстрелил из пушки в Петропавловской крепости

SHAMAN вместе с блокадницей выстрелил из пушки в Петропавловской крепости. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

SHAMAN утром 9 сентября принял участие в полуденном выстреле с бастиона Петропавловской крепости в Петербурге. Кстати, стрелял из пушки он не один, а вместе с блокадницей, ведь мероприятие приурочено к юбилею снятия фашисткой блокады с Ленинграда.

- Этот выстрел только начало сегодняшнего дня, а финальной частью будет мое выступление на «Газпром Арене». И еще неизвестно, что будет громче, - добавил певец.

Вечером певец выступит с ярким шоу на «Газпром Арене». Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Напомним, что концерт исполнителя состоится в 19:30. Для фанатов подготовили яркие дуэты и светозвуковое шоу со спецэффектами. Так, певец прилетит на площадку на вертолете, а с него до сцены доедет на мотоцикле. Кроме того, посетителей ждет премьера новых песен исполнителя. Закончится выступление в 22:00.

Но не только жители и гости Петербурга смогут сходить на концерт певца. Ведь после выступления в Северной столице SHAMAN отправится в гастрольный тур по городам России.