Шестимесячная девочка разбила голову в Ленобласти, упав с дивана

Шестимесячную девочку госпитализировали в больницу в Тихвине после падения с дивана. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Шестимесячную девочку увезли в больницу в тяжелом состоянии из квартиры на улице Ярослава Иванова в Тихвине в Ленобласти. Как оказалось, 22-летняя мать малышки оставила дочь на некоторое время без присмотра, и кроха упала с дивана на пол. Все произошло днем 8 сентября. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Днем 8 сентября в Тихвинскую районную больницу была доставлена шестимесячная девочка с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, вдавленным переломом левой теменной кости, в тяжелом состоянии, - уточнил источник.

Известно, что семья полная и не состоит на учете.

Ранее spb.kp.ru писал, что двухлетний мальчик проглотил батарейку и провел три недели в больнице в Петербурге. Врачи провели операцию и достали инородное тело. Сейчас уже ребенка выписали, он чувствует себя нормально.