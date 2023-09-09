Бесплатные поездки в поездах для жителей блокадного Ленинграда сделали бессрочными

Жители блокадного Ленинграда смогут бесплатно и бессрочно ездить на поездах дальнего следования. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители блокадного Ленинграда смогут бесплатно ездить на поездах дальнего следования. Ранее сообщалось, что такой льготой эта категория граждан сможет воспользоваться лишь раз в год. Однако сейчас стало известно, что бесплатный проезд будет бессрочным. Кроме того, блокадники могут бесплатно взять с собой одного сопровождающего. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

- С 1 декабря 2023 года жители блокадного Ленинграда смогут бесплатно и бессрочно путешествовать на поездах дальнего следования, курсирующих во внутрироссийском сообщении, - уточнили в пресс-службе.

Бесплатные билеты предоставляются в плацкартных, купейных и спальных вагонах, а также в вагонах с местами для сидения, а в «Сапсанах» - в базовом, экономическом и бизнес-классе.

Оформить безденежные билеты можно будет с 14 сентября. Для этого нужно предоставить паспорт и удостоверение о награждении знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Сбор за оформление проездного, а также плату за питание и сервисные услуги, в том числе за постельное белье, взимать не будут.