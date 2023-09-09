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НовостиОбщество9 сентября 2023 13:36

«Придется поработать на кухне»: Житель Ленобласти собрал десять корзин с грибами

Житель Ленобласти за несколько часов собрал десять корзин с грибами
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Житель Ленобласти вместе с другом насобирал десять полных корзин грибов. Фото: vk.com/grib_spb

Житель Ленобласти вместе с другом насобирал десять полных корзин грибов. Фото: vk.com/grib_spb

Житель Ленобласти поделился результатами своей тихой охоты. За несколько часов он вместе с другом насобирал полные корзины и пакеты подосиновиков и белых грибов. Такой улов им принесла прогулка по лесу в Выборгском районе 8 сентября. Причем мужчина отметил, что очень много грибов осталось на полянках, ведь класть их было уже некуда. Этим он поделился в группе «Грибы и Грибники СПб».

Мужчина рассказал, что они начали свой путь в лес в пять утра. Чтобы найти грибные места, им пришлось сделать несколько заходов в разные участки. Но это того стоило. На одном из мест оказалась целая поляна с подосиновиками.

- Сразу, как только зашли, увидели подосиновики и большой молодняк бордовых. Даже есть рекорд - 31 гриб с места. Лес одарил нас очень щедро, теперь придется поработать на кухне, - отметил любитель тихой охоты.

По словам мужчины, большая часть грибов чистая, но все же есть и червивые.