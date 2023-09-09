Мужчина до смерти забил незнакомца в бизнес-центре в Петербурге

Мужчина до смерти забил посетителя бизнес-центра в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге полицейские задержали 41-летнего мужчину по подозрению в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Как оказалось, подозреваемый днем 8 сентября повздорил с одним из посетителей бизнес-центра, расположенного на проспекте Обуховской обороны. В ходе конфликта, мужчина дважды ударил своего оппонента по голове. Травмы оказались настолько серьезными, что 49-летний потерпевший умер на месте. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Петербургу.

- В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД мужчина задержан. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас правоохранители решают вопрос о предъявлении мужчине обвинения, а также об избрании ему меры пресечения.