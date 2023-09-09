Уголовное дело завели после смертельного ДТП на трассе «Сортавала» в Ленобласти

Спасатели деблокировали тела погибших и передали их полицейским. Фото: t.me/acclenobl

Полицейские возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на трассе «Сортавала», которое произошло утром 9 сентября на границе Ленобласти с Республикой Карелия. По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, грузовой тягач «Скания» с полуприцепом самосвал наехал на стоящие в пробке автомобили «Лада Нива» и «Лада Веста». Последний от удара проехал вперед и врезался в «Додж Караван». В результате грузовик и две отечественные легковушки загорелись.

- Полицейским следствием в отношении водителя тягача возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, - уточнили в пресс-службе МВД.

Также стало известно, что в аварии погибли водитель и пассажир «Лады Нива». Как сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти, доставать их тела пришлось с помощью специального оборудования.