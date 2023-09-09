Пьяный петербуржец украл велосипед и сразу попался полицейским

В Петербурге ищут владельца велосипеда, который украл пьяный мужчина. Фото: vk.com/dorinspb

Полицейские как обычно патрулировали улицы Петербурга ночью 9 сентября. Но вдруг на Гаккелевской улице внимание сотрудников привлек велосипедист. А дело в том, что тот, увидев патруль, внезапно упал со своего транспорта и, бросив его, стал убегать. Как оказалось, велосипед ему не принадлежал, поэтому мужчина и попытался скрыться. Но у него это не получилось. Об этом сообщает «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».

- Полицейские задали петербуржцу вопрос: все ли в порядке и не забыл ли он велосипед. Мужчина, от которого сильно пахло алкоголем, стал отрицать, что вообще ехал и что велосипед его, - передает источник.

От медосвидетельствования петербуржец отказался. Его доставили в отдел полиции для разбирательства. А владельца велосипеда сейчас ищут, чтобы вернуть транспорт.

Ранее spb.kp.ru писал, что компанию пьяных молодых людей на каршеринге с погоней поймали в Петербурге.