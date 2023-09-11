Работу платной парковки восстановили в Петербурге

Система оплаты парковки в Петербурге вновь работает стабильно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После нескольких дней сбоя в Петербурге восстановили работу платных парковок. Инспекция начнет следить за стоянкой с 9:00. Об этом сообщили в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Напомним, что сбой заметили еще 6 сентября. Тогда систему удалось стабилизировать, но 7 числа она вновь начала нестабильно работать. Проблемы сохранялись до 11 сентября.

- На текущий момент работа платного парковочного пространства восстановлена. С 8:00 до 9:00 зона платной парковки будет работать в тестовом режиме, штрафы выписываться не будут. Администрирование парковочных зон в штатном режиме стартует в 9:00, - говорится в сообщении.

Специалисты напомнили о необходимости оплачивать парковку в течении 15 минут после размещения машины на месте. А покинуть стоянку нужно не позднее, чем через 10 минут после окончания оплаченного времени.

В случае возникновения вопросов водителей просят обращаться на горячую линию Центра управления парковками по телефону: 417-50-00.