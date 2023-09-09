Сбой в работе платной парковки сохранился в Петербурге 9 сентября

Сервисы платной парковки в Петербурге по-прежнему работают нестабильно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге уже несколько дней подряд наблюдаются проблемы при оплате платной парковки. Причиной этого послужил общегородской сбой в информационных системах Северной столицы. Напомним, что из-за этого даже перестали работать сервисы, которые помогают отслеживать местоположение общественного транспорта. Сегодня, 9 сентября, платная стоянка также работает нестабильно. В связи с этим парконы не будут следить за нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

- Работа платного парковочного пространства нестабильна. На время технических неполадок, вызванных общегородским сбоем в информационных системах Петербурга, администрирование зоны платной парковки не производится, - говорится в сообщении.

Петербуржцев в случае возникновения вопросов просят обращаться на горячую линию Центра управления парковками по телефону: 417-50-00.