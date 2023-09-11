Пятилетнему мальчику оторвали палец в магазине в Петербурге

Пятилетнему мальчику оторвали палец, прищемив дверью в магазине в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обычный поход в магазин с родителями обернулся для пятилетнего мальчика потерей пальца. Все произошло вечером 10 сентября в гипермаркете по Пулковскому шоссе, 21 в Петербурге. Как рассказал отец пострадавшего, неизвестная женщина прищемила руку его сыну в туалете магазина. Да так сильно, что ребенку оторвало палец. Об этом spb.kp.ru рассказал источник.

- Мальчика бригада скорой помощи с неполной травматической ампутацией второго пальца левой кисти в состоянии средней тяжести госпитализировала в медицинское учреждение, - рассказал собеседник «Комсомолки».

Полицейские по факту получения ребенком травмы проводят проверку. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее spb.kp.ru писал, что 13-летней девочке из Петербурга оторвало палец во время игры в мяч. Как оказалось, он улетел за ограждение и, когда подросток попыталась его достать, то зацепилась кольцом за забор.