Черно-белая кошка пропала из пожарной части в Ленобласти

Пожарные ищут своего питомца. Фото: vk.com/toksovosecrets

В Ленинградской области пропала кошка, которая жила в пожарной части. Спасатели переживают за своего питомца и просят очевидцев сообщить, если они вдруг видели животное. Сообщение об исчезновении черно-белого животного разлетелось в соцсетях.

- Из пожарной части №94 в Токсово пропала кошка. Пожалуйста, если Вы ее видели или забрали -позвоните нам! Все ребята очень переживают! – говорится в сообщении.

Всех, кто что-нибудь знает о пропавшем питомце, попросили обращаться по номеру телефона: +7 931 985-97-02.

Напомним, накануне сотрудник полиции принял роды у женщины и реанимировал ее малыша. Мужчина заметил женщину, которая легла на асфальт и истекала кровью. Ребенок не дышал, но сотрудник снял пленку с его лица и шлепнул младенца. Через несколько минут роженицу забрала машина скорой помощи.