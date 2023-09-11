Новое мобильное приложение для покупки билетов на автобусы появилось в Петербурге

Еще одно мобильное приложение для оплаты проезда в общественном транспорте запустили в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге появилось еще одно мобильное приложение, с помощью которого можно оплатить поездку в общественном транспорте. Оно называется «Транспорт плюс». После оплаты приложение генерирует QR-код, который нужно отсканировать в платежном терминале автобуса, троллейбуса или трамвая. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

- Услуга уже доступна для жителей и гостей Северной столицы. Необходимо лишь загрузить приложение в свой телефон. Стоимость виртуального билета равна «гостевому» тарифу - 65 рублей. Важно: QR билет, приобретенный в мобильном приложении, как и бумажный, действует трое суток, - уточнили в ведомства.

Отмечается, что это второе приложение, которое помогает пассажирам купить билеты на транспорт онлайн. Первым стало BSTR. Также разовые проездные билеты можно приобрести во всех кассах метро и КГУ «Организатор перевозок».