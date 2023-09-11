Свалку на 800 квадратных метров убрали в Московском районе Петербурга

Свалку на 800 квадратных метров ликвидировали в Петербурге. Фото: прокуратура Петербурга

Незаконную свалку обнаружили в Московском районе Петербурга. Куски деревянных конструкций, бумага, пакеты и прочий мусор заполонил почти 800 квадратных метров земельного участка общего пользования на Малой Митрофаньевской улице. Различные отходы валялись там, пока на ситуацию не обратила внимание прокуратура Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами. По ее результатам в адрес администрации района внесла представление с требованием об освобождении земельного участка от мусора. После принятых надзорным ведомством мер обеспечен вывоз всех ранее размещенных отходов, - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Мусор вывозили с территории с помощью больших грузовиков. Теперь на Малой Митрофаньевской улице чисто.