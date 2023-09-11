Пьяный турист угрожал взорвать ресторан в центре Петербурга

Уголовное дело возбудили на туриста, который угрожал взорвать ресторан в центре Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 9 сентября в центре Петербурга произошел неприятный инцидент. Пьяный мужчина зашел в ресторан на Невском проспекте, 96 и заявил, что заведение заминировано. Здание и прилегающую территорию осмотрели, но ничего взрывоопасного не нашли. Эвакуацию не проводили. Как оказалось, так решил пошутить 28-летний турист. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Выехавшими на место происшествия сотрудниками полиции в заведении был обнаружен 28-летний нетрезвый житель республики Татарстан. Подозреваемого задержали и доставили в 78 отдел полиции, - добавили в пресс-службе.

Турист за свою шутку получил административный протокол о мелком хулиганстве. Кроме того, правоохранители возбудили на него уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.