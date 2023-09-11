Поле с борщевиком уничтожили в Парголово после жалоб местных жителей

После вмешательства прокуратуры в Парголово ликвидировали поле с борщевиком. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Борщевик бесконтрольно рос в поселке Парголово на протяжении долгого времени. Местные жители с опасением обходили участок 145, так как это растение там никто не скашивал. А между прочим, борщевик очень ядовит и при контакте с кожей вызывает ожоги. В итоге жалобы были услышаны, и растение уничтожили. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Прокуратура Выборгского района провела проверку по сообщению о бесконтрольном массовом произрастании борщевика и установила, что на земельном участке, расположенном по адресу: Петербург, поселок Парголово, Пригородный, участок 145, скашивание этого растения своевременно не производилось, - говорится в сообщении ведомства.

В адрес собственника земельного участка было составлено представление. После этого он ликвидировал очаг борщевика.

Напомним, что в Петербурге активно ведут борьбу с борщевиком. Для этого все садово-парковые предприятия постоянно мониторят ситуацию и в случае возникновения очагов выкашивают растение.