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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 10:40

Троллейбус задымился на Богатырском проспекте в Петербурге

Петербуржцы заметили дымящийся троллейбус на Богатырском проспекте
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге задымился троллейбус.

В Петербурге задымился троллейбус.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Лазурные автобусы перестали гореть в Петербурге. Но инциденты с транспортом не прекратились. Утром 11 сентября очевидцы заметили троллейбус, который задымился на Богатырском проспекте. Это подтвердили в пресс-службе «Горэлектротранса».

- На Богатырском проспекте произошло не возгорание, а задымление на крыше троллейбуса. Никто не пострадал, движению происшествие не помешало, - рассказали spb.kp.ru в организации.

Водитель троллейбуса действовал по инструкции. Все пассажиры после сообщения о задымлении вышли из транспорта. Никто из них не пострадал. Причины случившегося пока не известны. Это предстоит выяснить членам специальной комиссии.

Напомним, в Северной столице появилось новое мобильное приложение для покупки билетов на автобусы. Приложение генерирует QR-код, который нужно отсканировать на платежном терминале. Стоимость билета, купленного таким способом, составит 65 рублей.