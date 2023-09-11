Троллейбус задымился на Богатырском проспекте в Петербурге

В Петербурге задымился троллейбус. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Лазурные автобусы перестали гореть в Петербурге. Но инциденты с транспортом не прекратились. Утром 11 сентября очевидцы заметили троллейбус, который задымился на Богатырском проспекте. Это подтвердили в пресс-службе «Горэлектротранса».

- На Богатырском проспекте произошло не возгорание, а задымление на крыше троллейбуса. Никто не пострадал, движению происшествие не помешало, - рассказали spb.kp.ru в организации.

Водитель троллейбуса действовал по инструкции. Все пассажиры после сообщения о задымлении вышли из транспорта. Никто из них не пострадал. Причины случившегося пока не известны. Это предстоит выяснить членам специальной комиссии.

Напомним, в Северной столице появилось новое мобильное приложение для покупки билетов на автобусы. Приложение генерирует QR-код, который нужно отсканировать на платежном терминале. Стоимость билета, купленного таким способом, составит 65 рублей.