Врачи в Петербурге вернули пятилетнему мальчику отрубленный в магазине палец

Мальчик попал в больницу 10 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Врачи вернули палец мальчику, который пострадал в торговом центре на Пулковском шоссе. Напомним, пятилетний ребенок сунул руку в дверной проем, в этот момент дверь резко закрыла женщина, малышу буквально отрубило палец. Мальчика доставили в Педиатрический университет 10 сентября.

- Сегмент фаланги был фактически отчленен, висел на кожном лоскуте. Мы выполнили хирургическую обработку раны и восстановили нормальную анатомию пальца. Потребовалась установка металлофиксатора, - сообщил детский микрохирург Антон Волков.

Но на этом испытания для ребенка не закончились. Пока неизвестно, приживется ли пришитый палец. Врачи делают все, чтобы ткани все-таки восстановились.

Напомним, после случившегося сотрудники полиции организовали проверку. По некоторым данным, женщина, закрывшая дверь, не стала извиняться за свой поступок.