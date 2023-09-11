Пьяный мужчина разбил дверь троллейбуса в Петербурге, чтобы забрать телефон

Пьяный мужчина разбил дверь троллейбуса в Петербурге. Фото: Росгвардия Петербурга

Пьяный мужчина забыл телефон в троллейбусе в Петербурге и решил, что лучшим способом попасть внутрь транспорта - это не нажать на специальную кнопку, а разбить дверь. В порыве эмоций он ударил кулаком по стеклу, от чего оно покрылось трещинами. Сотрудники троллейбуса после этого инцидента нажали на кнопку тревожной сигнализации. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Петербурга.

- 11 сентября около 00:21 в центр оперативного управления вневедомственной охраны по Кировскому району Петербурга поступил сигнал «тревога» из троллейбуса, находящемся в троллейбусном парке на Ленинском проспекте. Прибыв на место, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого гражданина, который повредил дверь троллейбуса, - добавили в ведомстве.

Хулигана доставили в 64 отдел полиции. Теперь с ним разбираются правоохранители.