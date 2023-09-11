Петербург оказался среди лидеров по вовлеченности людей в бизнес

Петербург занял второе место в рейтинге регионов по вовлеченности людей в бизнес. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург оказался одним из лидеров среди регионов России по вовлеченности населения в малый и средний бизнес. В Северной столице на таких предприятиях работают 63,6 процента населения от общей численности занятых в экономике региона или более 2 млн человек. Об этом свидетельствует исследование аналитиков РИА Новости.

Лидером стала Москва, где в малом и среднем бизнесе задействовано 65,8 процента населения. Северная столица расположилась на втором месте. А замкнула тройку Новосибирская область с показателем в 54,8 процента.

- В сумме на долю работающих в малом и среднем бизнесе в регионах-лидерах приходится 25 процентов от общероссийского числа занятых в данной сфере, - указали эксперты.

В целом же по России на долю занятых в данной сфере, включая индивидуальных предпринимателей, в июле приходилось 40,7 процента об общего числа занятых в экономике, а это почти 30 млн человек. При это за год их количество увеличилось на 9,6 процента.