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НовостиАвто11 сентября 2023 11:44

Улицу Репина перекроют 12 сентября из-за съемок «Берлинской жары» в Петербурге

Запрет будет действовать несколько часов
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге перекроют улицу.

В Петербурге перекроют улицу.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Комитете по транспорту Петербурга рассказали об ограничениях на дороге из-за съемок фильма «Берлинская жара», которые будут введены в городе 12 сентября. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

- Из-за съемок в Петербурге с 7 утра до часу дня будет перекрыта улица Репина от Румянцевской площади до Большого проспекта Васильевского острова. Кроме этого, проехать не получится на боковом проезде Большого проспекта Васильевского острова от второй-третьей линии до первой линии, - говорится в сообщении.

Ограничения введут с полуночи до часу дня и на Румянцевской площади. Там так же, как и на других перечисленных улицах, нельзя будет останавливаться. Для водителей установят предупреждающие временные дорожные знаки.

Напомним, утром 11 сентября на Богатырском проспекте задымился троллейбус. Никто не пострадал, пассажиры сразу покинули транспорт.