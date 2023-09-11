Улицу Репина перекроют 12 сентября из-за съемок «Берлинской жары» в Петербурге

В Петербурге перекроют улицу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Комитете по транспорту Петербурга рассказали об ограничениях на дороге из-за съемок фильма «Берлинская жара», которые будут введены в городе 12 сентября. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

- Из-за съемок в Петербурге с 7 утра до часу дня будет перекрыта улица Репина от Румянцевской площади до Большого проспекта Васильевского острова. Кроме этого, проехать не получится на боковом проезде Большого проспекта Васильевского острова от второй-третьей линии до первой линии, - говорится в сообщении.

Ограничения введут с полуночи до часу дня и на Румянцевской площади. Там так же, как и на других перечисленных улицах, нельзя будет останавливаться. Для водителей установят предупреждающие временные дорожные знаки.

Напомним, утром 11 сентября на Богатырском проспекте задымился троллейбус. Никто не пострадал, пассажиры сразу покинули транспорт.