Громкоговорители и электросирены проверят в Ленобласти 13 сентября

В Ленобласти проверят систему оповещения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Ленобласти предупредили о проверке системы оповещения 13 сентября с 10 до 11 часов. Ленинградцев попросили сохранять спокойствие и объяснили, что эта процедура запланирована. О проверке сообщает пресс-служба комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области.

- 13 сентября 2023 года c 10 до 11 часов проводится Проверка готовности региональной системы оповещения населения Ленинградской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области, - говорится в сообщении.

В рамках проверки специалисты протестируют радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители.

Напомним, в Петербурге перекроют улицу Репина 12 сентября из-за съемок фильма "Берлинская жара". Ограничения там будут действовать в течение нескольких часов.