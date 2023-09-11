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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 12:48

Пьяный водитель на каршеринге влетел в забор и перевернулся на Муринской дороге

Петербуржец на каршеринге во время погони с полицейскими перевернулся на Муринской дороге
Анастасия НУРАДИЛОВА
К счастью, водитель остался цел. Фото: vk.com/dorinspb

К счастью, водитель остался цел. Фото: vk.com/dorinspb

В Петербурге сотрудники ГИБДД поймали очередного нетрезвого водителя на каршеринге. Мужчина устроил погоню с полицейскими. Все произошло в ночь на 11 сентября на Муринской дороге. Об этом сообщает паблик «Дорожный инспектор» во ВКонтакте.

- Уходя от погони, водитель автомобиля Chery не справился с управлением и совершил наезд на ограждение, с последующим опрокидыванием. У водителя ни царапины, а внутренний алкоголь успокоил стресс, - говорится в сообщении.

На пьяного мужчину составили административный протокол об управлении машиной в нетрезвом состоянии. Теперь ему грозит лишение прав на срок от полутора лет. Кроме этого, придется заплатить 195 тысяч рублей штрафа и оплатить ремонт каршеринга.

Напомним, накануне пьяный мужчина разбил дверь в троллейбусе, чтобы забрать забытый мобильный телефон.