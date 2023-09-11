Петербуржца, до смерти забившего незнакомца в бизнес-центре, отправили в СИЗО

Подозреваемого поместили в СИЗО на два месяца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Невский районный суд в Петербурге выбрал меру пресечения 41-летнему мужчине, который до смерти забил незнакомца в бизнес-центре на проспекте Обуховской обороны 8 сентября. Подозреваемого отправили в следственный изолятор на два месяца. Об этом 11 сентября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Обвиняемый и защитник возражали, просили избрать домашний арест, указав в том числе, что Куликов официально трудоустроен, ранее не судим, скрываться от органов следствия и суда не намерен. Но суд принял другое решение, - рассказали в ведомстве.

Напомним, петербуржец ударил оппонента два раза по голове. В итоге 49-летний мужчина получил закрытую тупую травму головы с ушибом головного мозга. Из-за этого он погиб. Подозреваемому предъявили обвинение 9 сентября. Расследование уголовного дела тем временем продолжается.