Подрядчика для строительства мусорного завода «Островский» нашли в Ленобласти

В Ленобласти нашли подрядчика для комплекса по переработке отходов «Островский». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завершились поиски подрядчика для строительства мусорного завода «Островский». Возводить предприятие будет ООО «Энергосеть». Организация стала единственным участником конкурса, которая взялся за строительство объекта за 12 млрд рублей. Заказчиком объекта выступил петербургский региональный оператор по обращению с отходами «Невский экологический оператор». Об этом свидетельствуют данные с госзакупок.

Компании предстоит выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставить основное технологическое и вспомогательное оборудование, а также провести приемо-сдаточные испытания.

Напомним, что работы на площадке начались 5 июля, а полностью открыть мусорный завод планируют в конце 2024 года. Там будут сортировать отходы, а также исследовать новые методики переработки.

- Комплекс по переработке отходов «Островский» - еще один шаг на пути к современной мусороперерабатывающей инфраструктуре, - отмечала тогда председатель комитета по обращению с отходами Ленобласти Анастасия Кузнецова.