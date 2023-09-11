Суд отклонил иск Военно-медицинской академии Петербурга против адвоката семьи расчлененного рэпера Картрайта

Учреждение не согласилось с решением и будет подавать на апелляцию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Петербурге отказал Военно-медицинской академии в иске против адвоката Антона Кобита. Все началось с выпуска эфира «Пусть говорят», в котором адвокат сказал что экспертиза по делу убитого Энди Картрайта была проведена с нарушениями.

- Медики хотели избавиться от останков тела путем захоронения. Не согласованного захоронения, чтобы в последующем было невозможно провести дополнительное исследование. Я повторяю, что останки хранились в ненадлежащих условиях, не в холодильнике, сейчас нет ничего. Я обратился с заявлением, чтобы провели проверку, - сказал Кобит в эфире.

Медучреждение подало в суд иск не только на адвоката, но и на «Первый канал». Администрация академии просит выпустить опровержение.

- Суд первой инстанции истцу отказал. Истец подал апелляционную жалобу. В Санкт-Петербургский городской суд дело пока не поступило, - объяснили в Объединенной пресс-службе судов.

Напомним, в убийстве рэпера подозревают Марину Кохал, которая могла ввести мужу смертельную дозу лекарства, а затем расчленить его.