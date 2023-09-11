Число отравившихся готовой едой из сервиса доставки в Петербурге возросло до 248

У 28 пострадавших нашли сальмонеллу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге и Ленобласти стремительно растет число отравившихся людей из-за доставки еды Greenbox, доставленной сервисом «Самокат». 11 сентября зафиксировано 248 заражений острой кишечной инфекцией. Среди пострадавших двое детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

- По результатам лабораторных исследований у 28 заболевших обнаружена Salmonella. В стационарах города остается 129 человек, в том числе 2 ребенка, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Всего днем ранее сообщалось, что из-за отравления едой с доставки пострадали 171 человек. У восьмерых из них нашли Сальмонеллу. Но количество жертв увеличивается. «Грин Бокс» закрыли, запретив ему работать, пока идут разбирательства. В «Самокате» перестали продавать обеды из этой компании. Пока неизвестно, какими именно продуктами могли отравиться клиенты.