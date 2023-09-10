«У восьмерых нашли сальмонеллу»: 171 человек отравился готовой едой из сервиса доставки в Петербурге, сотня из них в больнице

Количество отравившихся едой "Грин Бокса" в Петербурге выросло до 171 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор продолжает отчитываться о расследовании массового отравления жителей Петербурга, заказывавших продукцию компании «Грин Бокс» через сервис доставки «Самокат». По данным на воскресенье, 10 сентября, на ухудшение самочувствия после обедов пожаловался 171 человек. У всех них диагностировали острую кишечную инфекцию. 99 жертв некачественной еды лежат в больницах, из них двое детей.

- По результатам лабораторных исследований у восьмерых заболевших обнаружили сальмонеллу (проявляется болью в животе, диареей и повышением температуры. – Прим.ред.). Кроме этого в продукции компании «Грин Бокс» тоже найдена сальмонелла. Специалисты ведомства продолжают отбор проб сырьевой и готовой продукции фирмы и обследуют ее персонал, - рассказали новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Напомним, с 8 сентября «Грин Боксу» запретили работать на время разбирательства. Тем временем в «Самокате» отчитались о полном снятии всей предполагаемой некачественной еды от компании. Параллельно в Роспотребнадзоре ждут жалобы отравившихся людей для последующего иска в суд в отношении производителя обедов и сервиса доставки.

- Пострадавшим необходимо на официальном сайте в разделе «Прием обращений граждан» написать обращение с приложением копий следующих документов: паспорта, медицинских справок, подтверждающих наличие заболевания, а также документа подтверждающего оплату услуги, претензии в адрес исполнителя. Кроме этого жалобу можно направить почтой по адресу: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, - уточнили в эпиднадзоре.

Добавим, что в Роспотребнадзоре пока не называют продукцию, которым могли отравиться клиенты сервиса доставки. Вероятно, таких «тухлых» обедов могло быть несколько.

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