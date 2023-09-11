Тараканы, мухи и грязная посуда: Суд зарегистрировал дело после массовых отравлений петербуржцев едой из доставки

Суд будет разбираться в массовых отравлениях. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский районный суд в Петербурге зарегистрировал административное дело о нарушении санитарных норм против «Грин Бокс». Об этом 11 сентября сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Напомним, на сегодняшний день количество пострадавших из-за обедов этой компании возросло до 248 человек.

- Специалисты обнаружили в помещениях, где готовилась еда, тараканов, мух, отсутствие маркировки, грязную тару. Сотрудники не прошли медкомиссию, а в помещениях нет умывальников, - говорится в сообщении ведомства.

Представитель организации объяснил, что сейчас проводится служебное расследование. Он пообещал, что в кратчайший срок будут приняты все необходимые меры. Материалы дела пока не приняты к производству. Их передали судье.

Напомним, на данный момент у 28 заболевших нашли сальмонеллу. У остальных пострадавших - симптомы острой кишечной инфекции.