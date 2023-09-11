Любителя пьяной езды лишили прав на два года и забрали BMW в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителя Петербурга, ранее оштрафованного за пьяную езду, вновь обвинили в аналогичном нарушении ПДД. Из-за этого у мужчины отобрали права, а также любимую BMW пользу государства. Машину забрали как предмет, с помощью которого совершалось правонарушение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.

– Инспекторы остановили лихача на Ленинградской улице в Пушкине. Петербуржца отстранили от управления транспортным средством, – рассказали в пресс-службе городского ведомства.

Кроме того, у мужчины изъяли водительское удостоверение и назначили 240 часов исправительных работ. Теперь он не сможет сесть за руль автомобиля в течение целых двух лет и шести месяцев.

Ранее spb.kp.ru писала, что пытавшийся сбежать от инспекторов ГИБДД лихач из Петербурга ответит в суде за повторную пьяную езду.