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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 16:44

Любителя пьяной езды лишили прав на два года и забрали BMW в Петербурге

Любителю пьяной езды на BMW дали 240 часов исправительных работ в Петербурге
Элеонора КУРЮМОВА
Любителя пьяной езды лишили прав на два года и забрали BMW в Петербурге.

Любителя пьяной езды лишили прав на два года и забрали BMW в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителя Петербурга, ранее оштрафованного за пьяную езду, вновь обвинили в аналогичном нарушении ПДД. Из-за этого у мужчины отобрали права, а также любимую BMW пользу государства. Машину забрали как предмет, с помощью которого совершалось правонарушение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.

– Инспекторы остановили лихача на Ленинградской улице в Пушкине. Петербуржца отстранили от управления транспортным средством, – рассказали в пресс-службе городского ведомства.

Кроме того, у мужчины изъяли водительское удостоверение и назначили 240 часов исправительных работ. Теперь он не сможет сесть за руль автомобиля в течение целых двух лет и шести месяцев.

Ранее spb.kp.ru писала, что пытавшийся сбежать от инспекторов ГИБДД лихач из Петербурга ответит в суде за повторную пьяную езду.