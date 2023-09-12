227 пар сыграли свадьбу в Ленобласти за неделю. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти внезапный свадебный «бум». Только за минувшую неделю – с 4 по 10 сентября – в региональных отделах ЗАГС свои отношения узаконили 227 пар. Об этом пишет «Online47».

– Свадьба – это не только момент и символ единения двух сердец. Это абсолютно новая глава жизни. Теперь уже семейной, – цитирует издание пресс-службу областного управления.

Представители отделов учреждения поздравили всех молодоженов с этим счастливым событием. Многократно звучали пожелания счастья, взаимопонимания и бесконечной любви для новых ячеек общества.

Но рекордным по-прежнему остался март 2023 года в Петербурге. Тогда, за один месяц, свои отношения узаконили сразу три тысячи и 300 пар. Кстати, Так, Дворцы бракосочетания №1 на Английской набережной и №2 на Фурштатской улице в период до 30 сентября будут работать и регистрировать влюбленных вплоть до 23:20.