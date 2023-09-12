Вход на станцию метро «Новочеркасская» временно ограничивали в Петербурге

Вход в вестибюль метро «Новочеркасская» закрыли на полчаса из-за большого потока пассажиров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утро - это время, когда многие люди спешат на работу. Из-за этого появляются пробки, а в метро наблюдается большой поток пассажиров. Такая ситуация произошла 12 сентября на станции метро «Новочеркасская» в Петербурге. Из-за увеличившегося пассажиропотока сотрудникам метрополитена пришлось ограничить вход. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок»

- В 08:32 ограничен вход в вестибюль станции «Новочеркасская» в связи с увеличением пассажиропотока. Закрыта одна дверь из четырех, - указали в пресс-службе.

Однако ограничение продлилось всего полчаса. В 9:05 на станции вновь открыли все двери.

Кстати, по данным «Яндекс Карт», в Северной столице сейчас затруднено движение по дорогам. Пробки достигают шести баллов. Вероятно, это связано с ограничением на движение автомобилей, которое ввели в центре города из-за крестного хода.