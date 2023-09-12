Подросток изнасиловал 13-летнего мальчика в сиротском приюте Петербурга

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге воспитанник сиротского приюта признался, что изнасиловал другого ребенка. Об этом он рассказал педагогу по физической культуре. Учитель 11 сентября обратился в полицию и рассказал, что получил от 17-летнего мальчика признание в тяжком преступлении. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Мальчик якобы рассказал педагогу, что он изнасиловал 13-летнего ребенка в комнате проживания в Озерках, - рассказал источник.

Материалы направили в Следственный комитет. Специалисты решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Перед этим они проверят показания учителя физической культуры.

Напомним, в Петербурге накануне женщина умерла после нескольких пластических операций, в том числе липосакции. По одной из версий, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов Северной столицы.