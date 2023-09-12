Два человеческих скелета нашли в Сестрорецке

В Сестрорецке нашли скелеты людей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Два скелета случайно откопали в Петербурге 11 сентября. Сообщение об этом поступило в службу 112. Неизвестные останки людей были обнаружены на территории парка «Дубки» при проведении земляных работ. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- На месте происшествия в Сестрорецке информация подтвердилась: из земли извлекли два фрагмента черепов и 44 костных фрагмента от двух разных людей, - рассказал источник.

Человеческие останки отправили в морг для установления причины смерти. Материалы дела передали специалистам в Следственный комитет.

Напомним, в Петербурге воспитанника сиротского приюта подозревают в изнасиловании 13-летнего мальчика из этого же учреждения. В полицию обратился преподаватель физкультуры и рассказал, что 17-летний парень сам признался ему в этом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. СК проведет проверку.