Мужчина вступил в половую связь с 13-летней девочкой в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти парня подозревают в половом сношении с 13-летней девочкой. В полицию обратилась мама школьницы. Она рассказала, что 15 августа у ее дочери был секс с 20-летним парнем из Ульяновки. Все произошло на территории заброшенного детского сада в городе Никольское. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Девочка познакомилась с молодым человеком в феврале 2023 года в мессенджере, - рассказал источник.

Подозреваемого парня задержали 3 сентября, в день обращения матери в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о половом сношении с девочкой младше 14 лет. Мужчине грозит от трех до 10 лет колонии. Сейчас его отпустили домой под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в сиротском приюте Петербурга 17-летнего парня подозревают в изнасиловании 13-летнего мальчика. В этом подросток признался своему учителю по физкультуре.