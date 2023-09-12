Электропоезд раздавил 85-летнего пенсионера в Ленобласти

Электропоезд насмерть сбил 85-летнего пенсионера в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Электропоезд насмерть сбил 85-летнего жителя Ленинградской области. Все произошло 11 сентября на 55-м километре перегона «Гатчина-Варшавская-Сиверская». Как оказалось, пенсионер переходил железнодорожные пути на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте.

- Машинист заметил мужчину, подал сигнал повышенной громкости и применил экстренное торможение. Но по причине малого расстояния до пострадавшего наезда избежать не удалось. От полученных травм пенсионер скончался, - говорится в сообщении.

Транспортные полицейские проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливать.

Сотрудники ведомства отметили, что главной причиной трагедий на железнодорожных путях является нарушение правил безопасности. Поэтому в очередной раз призывают быть внимательными при нахождении в зоне движения поезда.